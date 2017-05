Scooterrijdster gewond na aanrijding met auto in Zwartsluis

Zwartsluis – Op de Hasselterdijk heeft vrijdagavond omstreeks 22:52 uur een ongeval plaatsgevonden tussen een scooter en een auto. Een automobilist kwam vanaf de Meppelerdiepbrug en wilde de woonwijk De Nieuwesluis inrijden maar zag een naderende scoterrijdster, rijdend op het naastgelegen fietspad, over het hoofd.

De scooterrijdster botste vol tegen de auto en kwam hard ten val. Daarbij kreeg zij de scooter op haar. De vrouw is met beenletsel en een wond aan het hoofd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist was hevig geschrokken maar bleef ongedeerd.

Door het ongeval en het daarop volgend onderzoek was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer. Nadat de medewerker van de verkeersongevallendienst alles nauwkeurig had vastgelegd mocht bergingsbedrijf Hooikammer in actie komen om de auto en scooter af te voeren. Deze zijn in verband met verder technisch onderzoek in beslag genomen. Rond 01:00 uur waren alle werkzaamheden klaar en werd de afsluiting opgeheven.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie