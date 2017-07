Scooterrijder zwaargewond

Punthorst - Vrijdagmiddag is op de Evenboersweg in Punthorst een scooterrijder in een bocht ten val gekomen en tegen een boom gebotst.

De man raakte zwaargewond en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Zijn tweewieler raakte zwaar beschadigd. De Evensboersweg is enige tijd afgesloten geweest om de Verkeers Ongevallen Analyse dienst de ruimte te geven het ongeval veilig te onderzoeken.

Foto's: Weblog Staphorst