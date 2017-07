Schuurbrand in Uffelte

Uffelte - De brandweer is woensdagmorgen uitgerukt om een schuurbrand aan de Rijksweg in Uffelte te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 7:20 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een vrijstaande schuur. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.