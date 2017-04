Schuurbrand in Punthorst

Punthorst - Maandagochtend is er brand ontstaan in een schuur aan de Dekkersweg.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist overslaan naar de naastgelegen boerderij te voorkomen.

De schuur raakte zwaar beschadigd door de brand.

Foto's en video: Persbureau Wever