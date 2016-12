Schuurbrand in Koekange

Koekange - Donderdagochtend moest de brandweer van Koekange/ De Wijk uitrukken naar de Boverhofsweg. Hier had een houten schuur vlam gevat nadat er rommel wat tegen de schuur lag in brand was gevlogen. Omstanders waren reeds begonnen met blussen middels een tuinslang. Toen de brandweer arriveerde heeft deze het blussen overgenomen.