Schoorsteenbrand Staphorst

Staphorst - Maandagavond is er een schoorsteenbrand uitgebroken bij een rietgedekte woonboerderij aan de Westerparallelweg. De bewoner is zelf nog op het dak geklommen om het vuur te bestrijden. Toen de brandweer ter plaatse kwam hebben deze de bluswerkzaamheden overgenomen. Bij de brand ontstond een hevige rookontwikkeling. De bewoner is ter plaatse in de ambulance gecontroleerd.