Schoorsteenbrand in Tuk

Steenwijk – Donderdagmiddag omstreeks 17.40 uur werd het korps van Steenwijk gealarmeerd voor een woningbrand aan de Oldemarktseweg in Tuk. Op het adres woede een schoorsteenbrand.

Bij aankomst van de brandweer rookte de schoorsteen behoorlijk, even was de angst dat het zou overslaan naar het dak. De Oldemarktseweg werd door de politie afgesloten voor het verkeer, zodat de hoogwerker in stelling kon worden gebracht. De brandweer wist overslag te voorkomen en heeft de woning en rookkanaal uitvoerig gecontroleerd.

Beeldmateriaal: 112inhetnieuws.nl