Schoorsteenbrand in Rouveen

Rouveen - Donderdagmiddag is een bewoner zelf het dak van zijn huis opgeklommen nadat hij was gewaarschuwd dat de schoorsteen op zijn woning in brand stond.

Een voorbijganger zag dat de schoorsteen in brand stond en belde aan bij de bewoner van de woning. Terwijl de eigenaar met behulp van een ladder het dak op klom, waarschuwde een ander de brandweer.

Toen de brandweer ter plaatse kwam had de bewoner, door zand en zout in de schoorsteenpijp te gooien, het vuur al uit.

De brandweer van Staphorst restte niets anders dan de schoorsteen extra te controleren.

Er raakte niemand gewond. Mede door het snelle ingrijpen is de schade beperkt gebleven.