Schade jaarwisseling Gemeente Staphorst ruim 7000 euro

De jaarwisseling in Staphorst heeft voor 7.129,25 euro aan schade opgeleverd. Dan gaat het met name om de vernieling van verkeersborden, lantaarnpalen en paaltjes.

Waar mogelijk zal de schade worden verhaald op de vernieler. Maar het grootste deel van de herstelkosten komt voor rekening van de gemeenschap. De hoeveelheid schade is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Tijdens de jaarwisseling van 2015-2016 werd voor 7.494 euro vernield en het jaar ervoor voor 6.946 euro. De genoemde bedragen zijn exclusief de kosten voor de inzet van personeel, materieel (voertuigen) en schoonmaak.

Over het algemeen is de jaarwisseling in de gemeente Staphorst goed verlopen. Alleen in de Rozenlaan in Rouveen was het onrustig.