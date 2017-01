Schaatser gewond na val

Zwartsluis - Een schaatser is zondag rond het middaguur gewond geraakt na een val op het ijs op de uiterwaarden van het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwartsluis.

De schaatser kwam ten val en liep daarbij een hoofdwond op. Na de val was hij ook tijdelijk buiten westen.

Ambulancepersoneel werd geholpen door de brandweer om de onfortuinlijke schaatser van het ijs te halen.

De man hoefde echter na een behandeling in de ambulance niet naar het ziekenhuis.