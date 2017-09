Schaapherder vindt Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog

Havelte - Schaapherder Jelle Kootstra trof vandaag een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aan op het oefenterrein van Defensie tegenover de militaire kazerne aan de Van Helomaweg. Hij dacht in eerste instantie dat het om een melkbus ging. Toen hij verder ging uitgraven zag hij dat het om een zware bom ging. Hierop alarmeerde hij direct de defensie. De EOD is ter plaatse en kijkt wanneer de bom onschadelijk gemaakt kan worden. Vanwege de vondst is de Van Helomaweg afgesloten.