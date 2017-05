Rijbewijzen ingevorderd bij politiecontroles in Steenwijk en Kuinre

Steenwijk/Kuinre - Tijdens een alcoholcontrole in Kuinre op de rotonde met de Slijkenburgerdijk en de Punterweg van 18.00 uur tot 22.30 uur hebben ongeveer 425 bestuurders een ademtest afgelegd. Eén beginnende bestuurder blies een A indicatie en moest op de ademanalyse blazen. Daar blies hij 480 ug/l. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij kreeg een rijverbod van 6 uur. Ook zal hij een cursus bij het CBR moeten volgen.

Daarnaast kreeg tijdens deze controle een bestuurder nog een bekeuring omdat hij de gordel niet droeg en een andere bestuurder omdat hij een bedrijfsauto met aanhanger bestuurde zonder in het bezit te zijn van het vereiste BE rijbewijs.

Van 23.00 uur tot 01.00 uur werd een alcoholcontrole gehouden in Steenwijk op de rotonde met Ruxveenseweg en Zuidveenseweg. Daar hebben ongeveer 70 bestuurders geblazen. Twee ervaren bestuurders hadden teveel gedronken en bliezen op de ademanalyse respectievelijk 255 en 455 ug/l. De laatste zal ook een cursus van het CBR moeten volgen.

Door een motorrijder werd een 24-jarige bestuurder uit de gemeente Menameradiel met zijn auto gemeten op de Beulakerweg tijdens deze controle. Hij reed 154 km/u waar hij 80 km/u mocht rijden terwijl hij nog enkele leeftijdgenoten in de auto had. Ook had hij alcohol gedronken maar onder de norm. Hij krijgt een proces-verbaal en zijn rijbewijs is ingevorderd.