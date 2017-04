Reebokje gered van verdrinkingsdood

Meppel - Dat de brandweer er is voor mens en dier bleek dinsdagmorgen toen de brandweer van Meppel naar de Mallegatsgracht geroepen werd om een reebokje uit het water te redden.



Het oververmoeide reebokje is door omstanders uit het water gehaald. De brandweer heeft het beestje overgenomen van de omstanders, drooggewreven en meegenomen in de brandweerwagen. Nadat het beestje weer enigszins bijgekomen was van zijn natte avontuur werd het weer vrijgelaten in de natuur.