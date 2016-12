Politieagent schiet verdachte in been

Zwolle - Een politieagent werd bedreigd door een verdachte met een mes bij een aanhouding. De verdachte is bij deze aanhouding door de agent in zijn been geschoten en in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Op maandag 12 december omstreeks 03.00 uur wilde een agent een man aanhouden op de Van der Laenstraat in Zwolle. De man zou deze nacht mogelijk brand hebben gesticht in een portiek van een woning aan de Van der Laenstraat. De man bedreigde de agent bij zijn aanhouding met een mes. Pas nadat een agent de verdachte in zijn been had geschoten kon hij worden aangehouden. De man is in stabiele toestand per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek Rijksrecherche

Zoals gebruikelijk bij incidenten waarbij de politie heeft geschoten start de Rijksrecherche een onderzoek. Meer informatie wordt daarom door de politie niet verstrekt.