Politie Zwolle houdt verdachte aan voor steekincident

Zwolle - De politie hield op zaterdag 15 juli een 18-jarige Zwollenaar aan. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij op de Volterbeek in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 juli. Daarbij raakte een 21-jarige man uit Zwolle gewond. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden.

Omstreeks 23.30 uur kreeg de politie een melding van een ruzie op de Volterbeek. Korte tijd later kwam de melding dat er iemand was gestoken. Agenten gingen direct ter plaatse. Op de Dobbe troffen zij het slachtoffer aan in een auto. De man bleek inderdaad een steekwond te hebben, maar was aanspreek baar. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie startte direct een onderzoek. Dit leidde naar een mogelijke verblijfplaats van de verdachte. Rond 1.00 uur werd hij op een adres in Zwolle aangehouden. Hij is ingesloten. Het onderzoek wordt voortgezet om de toedracht te achterhalen. Zaterdag wordt o.a. een buurtonderzoek uitgevoerd en worden getuigen gehoord.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over het incident. Misschien zijn er mensen met bruikbare camerabeelden? Getuigen kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.