Politie zoekt getuigen van vermoedelijke brandstichting en vernielingen

Zwolle - In de avond en nacht van donderdag op vrijdag 5 mei werden op twee plaatsen in het centrum van Zwolle vernielingen gepleegd en mogelijk brand gesticht. De politie zoekt naar getuigen en beeldmateriaal waarop de daad en dader te zien is.

Op donderdag 4 mei rond de klok van 22.30 uur ontving de politie een melding van vernielingen bij een Italiaans restaurant in de Nieuwstraat. Ter plaatse troffen agenten geen personen maar wel vier gesneuvelde ruiten van het restaurant.



Vermoeden van brandstichting

Op dat zelfde adres in de Nieuwstraat krijgt de gezamenlijke meldkamer rond 00.30 uur een melding van een brand. Brandweer en politie spoedde zich ter plaatse en troffen binnen in het pand een brand. Binnen een half uur was de brand meester. In het pand waren geen personen. Volgens een getuige liep er kort ervoor iemand in de buurt van het restaurant. Gelet op de omstandigheden en de melding van de vernieling eerder op de avond sluit de politie brandstichting niet uit. Ook houdt de politie rekening met een verband tussen die twee incidenten.



Vernieling in de Steenstraat

In de ochtend van vrijdag 5 mei werden agenten gestuurd naar de Steenstraat in verband met een vernieling. Eenmaal ter plaatse bleek dat daar eveneens ruiten waren vernield. Dit keer van een pizzeria. Onderzoek wees uit dat dit tussen donderdag 4 mei 23.00 uur en vrijdagochtend 10.00 uur moet hebben plaatsgevonden.



Getuigenoproep

De recherche onderzoekt deze incidenten en het mogelijk verband tussen de drie incidenten. Daarvoor vraagt zij uw hulp. Hebt u iets gezien of bent u in het bezit van camera-opnamen gedurende de tijdstippen donderdag 4 mei 22.00 uur en vrijdagnacht 5 mei? Dat vraagt de recherche contact met hen op te nemen. Dit kan op telefoonnummer 0900-8844.

Hebt u iets gezien maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met M op nummer 0800-7000.