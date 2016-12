Politie zoekt getuigen van bedreiging met wapen in Dwingeloo

Dwingeloo - In de nacht van zaterdag op zondag is een stel bedreigd door een nog onbekende man.

De 36-jarige man en zijn 35-jarige vriendin, beiden afkomstig uit Amsterdam, logeerden in een tuinhuis aan de Lheebroek in Dwingeloo. Rond 4.30 uur werden zij in hun slaap opgeschrikt doordat een onbekende man plotseling in de deuropening van het tuinhuisje stond. De man was geheel gekleed in het zwart. Hij had een zaklantaarn en een wapen bij zich. Beide partijen leken erg geschrokken te zijn van elkaars aanwezigheid. De man met het wapen is er vervolgens vandoor gegaan. Hij is in onbekende richting vertrokken, mogelijk in een voertuig. Hij is na een zoekactie in de omgeving niet aangetroffen. De politie heeft onder meer een speurhond ingezet, maar ook het wapen waarover wordt gesproken is niet aangetroffen. De politie vraagt getuigen zich te melden bij de politie via 0900-8844.