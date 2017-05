Politie zoekt dader van overval in Zwolle

Zwolle - De politie doet onderzoek naar een overval die gisteravond gepleegd werd bij de Zeeman aan de Assendorperstraat in Zwolle. Rond 17.50 uur kwam een jongeman de Zeeman binnenlopen. Hij bedreigde een medewerkster met een steekwapen.

De dader ging er met het geld uit de kassa vandoor. Hij is weggefietst op een zwarte omafiets. Volgens getuigen ziet de dader er zo uit:

- Normaal postuur met halflang, achterovergekamd donkerblond haar.

- Blanke huidskleur en ongeveer 165cm lang.

- Hij droeg een wit T-shirt, zwart vest met capuchon en een lichtblauwe spijkerbroek.

- De dader had een zilveren kettinkje om.

Wie heeft de dader gisteren gezien? Wie denkt te weten wie deze man is?

Geef tips door via 0900-8844, of Anoniem via 0800-7000 of gebruik het tipformulier via meldmisdaadanoniem.nl.