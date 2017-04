Politie zoekt bestuurder bromfiets na ongeval in Steenwijk

Steenwijk - Op zaterdag 29 april 2017 omstreeks 15:00 uur, vond er een ongeval plaats op de kruising Preistingestraat met de Bentingestraat in Steenwijk. Een brommobiel wilde de kruising oversteken toen er opeens een bromfiets aan kwam rijden. De bromfiets knalde tegen de brommobiel aan waardoor deze kantelde.(3-wieler). De bestuurder van de bromfiets heeft vervolgens geholpen de brommobiel weer overeind te zetten. Vervolgens gaf de bestuurder van de bromfiets aan even om de hoek naar huis te gaan om te vertellen dat er niks ernstig was gebeurd. Helaas kwam de bestuurder van de bromfiets niet meer terug.

De politie is op zoek naar de bestuurder van deze bromfiets. De bestuurder reed op een zwarte bromfiets en het betrof een getinte man van rond de 20 jaar oud. Heeft u tips bel dan 0900-8844

Foto: Persbureau Wever