Politie waarschuwt voor inbraken tijdens vakantie

Zuid-West Drenthe (gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden en Beilen) - De vakantieperiode staat weer voor de deur en ervaring leert dat we dan extra alert moeten zijn op inbrekers. Vooral bij woningen waar recent een caravan op de oprit heeft gestaan of waarvan de bewoners zichtbaar op vakantie zijn. Het valt ook op dat woningen in de buurt van snelwegen in trek zijn bij inbrekers. Reden voor de politie in Zuid-West Drenthe om extra te surveilleren en te controleren, daarnaast kunt u zelf ook veel doen om de kans op inbraak in uw woning te verkleinen.

Wat doet de politie?

Tijdens de surveillance hebben wij meer aandacht voor locaties waar veel wordt ingebroken. We houden ook extra controles op verschillende tijdstippen. Wijkagenten staan in contact met buurtbewoners en wisselen daardoor sneller informatie uit. Ook houden wij samen met verschillende gemeenten uit Zuid-West Drenthe preventieacties.

Hoe verkleint u de kans op een woninginbraak?

Met eenvoudige maatregelen verkleint u de kans dat u slachtoffer wordt van woninginbraak. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis verlaat. Laat bovendien een bewoonde indruk achter en laat alle verlichting die u normaal ook in uw woning aan heeft branden bij uw afwezigheid. Zorg daarnaast voor een bewoonde indruk van uw huis wanneer u niet thuis bent en let op waar en hoe lang u uw caravan vlak voor de vakantie parkeert. Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en tablets in het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief. Installeer daarnaast een programma op uw computer, laptop, smartphone of tablets om deze bij diefstal eenvoudig te kunnen traceren.

Op de website www.keurmerkveiligwonen.nl/consument leest u alles over hoe u uw woning veiliger kunt maken of ga naar www.123inbraakcheck.nl en test hoe snel een inbreker uw huis binnen kan komen. Registreer uw goederen, dit maakt het makkelijker uw spullen op te sporen en aangetroffen spullen terug te bezorgen.

Meld een verdachte situatie direct via 112

U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. De 112-alarmcentrale beoordeelt of de politie naar de melding toegaat. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen.

Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren. Sterker nog, het kan het verschil maken tussen een aanhouding op heterdaad en een misdrijf zoals je ook in deze onderstaande film kunt zien.