Politie rondt onderzoek dodelijk ongeval A37 af

Hoogeveen - De politie heeft het onderzoek naar het verkeersongeval op de A37 bij Hoogeveen, waarbij een 43-jarige man uit Hoogeveen om het leven kwam, afgerond.

Op dinsdag 27 december 2016 botste een 50-jarige automobilist uit Elim tegen een politieauto. De politieauto stond als afzetting bij een eenzijdig ongeval. De 43-jarige man stond bij de auto van het eenzijdige ongeval. Hij werd geraakt door de auto van de 50-jarige automobilist en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Politieonderzoek

De 50-jarige bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht en is nog altijd niet hersteld. De politie heeft hem verhoord, een bloedproef afgenomen en onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Uit de bloedproef is gebleken dat de man onder invloed was van 375 µg/l, terwijl 220 µg/l de maximum toegestane waarde is. De politie maakt proces-verbaal. Daarnaast is de man bij het CBR aangemeld voor een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA).