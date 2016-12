Politie ontdekt grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in Zwartsluis

Zwartsluis - De politie heeft maandag 5 december ongeveer 450 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een container aan het Oude Diep. Het vuurwerk is in beslag genomen. Dinsdag 6 december heeft een 30-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder zich gemeld bij de politie.

Het illegale vuurwerk werd ontdekt na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden in een zeecontainer ongeveer 450 kilo aan illegaal vuurwerk. Daarbij gaat het onder andere om Nitraten, Vlinders en Siervuurwerk. Uit onderzoek blijkt dat de zeecontainer wordt gehuurd door de 30-jarige man. Hij heeft zich dinsdag gemeld bij de politie. Het team Milieu van Politie Oost-Nederland heeft het vuurwerk in beslag genomen en een onderzoek ingesteld.



Gevaarlijk

Verkeerd gebruik van vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Voor illegaal vuurwerk geldt dat het hoe dan ook gevaarlijk is. Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer forse (brand)schade en lichamelijk letsel. Het vervoer over de weg en de opslag in de woonomgeving creëert extra veiligheidsrisico's. Jaarlijks wordt naar schatting 1 à 2 miljoen kilo verboden vuurwerk in Nederland verkocht.



Melden

Daarom treedt de politie hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Melden kan altijd. Via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.