Politie houdt man uit Meppel aan voor poging woninginbraak

Oldemarkt - Op vrijdagavond 17 februari hield de politie een 33-jarige man uit Meppel aan voor poging woninginbraak.

Gedurende de avond waren er al meerdere meldingen geweest dat een verdachte persoon rondliep in de omgeving van Oldemarkt. De man uit Meppel wordt op een gegeven moment door een buurtbewoner aan de achterzijde van een woning aan de burgemeester Kuiperslaan aangetroffen en kan niet verklaren wat hij daar doet. Hierop probeert de man te vluchten maar buurtbewoners houden hem tegen en bellen de politie. De man was onder invloed van alcohol/drugs en in het bezit van een flesje met vermoedelijk drugs (GHB). De politie houdt de man aan voor voorbereidingshandelingen/poging woninginbraak.