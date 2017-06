Persoon te water aan de Veerweg in Genemuiden

Genemuiden - De hulpdiensten zijn zondagavond massaal uitgerukt naar de Veerweg in Genemuiden. Daar zou volgens de melding een persoon te water zijn geraakt. Toen de politie als eerste arriveerde bleek dat de persoon al door omstanders uit het water was gehaald.

Omstanders hoorden vanaf het Zwartewater geroep om hulp. In de rivier lag een man die uitgeput was geraakt nadat hij al zwemmend probeerde om vanaf Zwartsluis naar Genemuiden te komen. Met behulp van een bootje werd de man uit het Zwartewater gehaald en naar de wal gebracht. De brandweer van Genemuiden ontfermde zich om de man tot de komst van de ambulancedienst.

De opgeroepen brandweerduikers uit Zwolle waren snel ter plaatse maar konden spoedig weer terugkeren naar de kazerne. Voor hen waren er geen taken meer. Na onderzoek in de ambulance werd besloten dat de man overgebracht moest worden naar het ziekenhuis voor een uitgebreide controle. Verdere informatie over de toestand van de man en de reden van deze actie is niet bekend.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie