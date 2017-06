Persoon bekneld met hoofd tussen bewegende delen

Genemuiden - Bij een bedrijf aan de Inslag is vannacht een persoon bekneld geraakt. De brandweer van Genemuiden werd samen met politie, ambulance en een traumahelikopter om 01:23 uur opgeroepen voor het bedrijfsongeval. De man kwam tijdens werkzaamheden in de tapijtfabriek met zijn hoofd klem te zitten tussen enkele bewegende delen.

Bij aankomst van de brandweer was de man reeds uit zijn benarde positie bevrijd door de snelle inzet van de bedrijfshulpverlening. Ook een tweede ambulance kwam ter plaatse maar uiteindelijk leek het letsel van de man mee te vallen waarop de nog steeds aanvliegende traumahelikopter werd afgemeld.

Voor de brandweer was er verder weinig meer te doen en keerde dan ook enige tijd later weer terug naar de kazerne. De man is voor een uitgebreid onderzoek per ambulance overgebracht naar het Isala ziekenhuis in Zwolle. Over zijn verwondingen is nog niets bekend.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie