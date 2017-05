Pauline de Wilde komt naar Meppel om een interactieve presentatie te geven

Meppel - Op 13 juni organiseert ZP Meppel een inspiratiesessie met als gastspreker; Pauline de Wilde. Zij zal je een uur lang bespelen, bevragen en inspireren met haar persoonlijkheid, gedachten en ervaringen. Pauline is al jaren succesvol gastspreker en presentatrice en bekend van o.a. RTL-Z programma’s als “Ondernemerszaken” en “Duurzaam ondernemen”.

Het thema is LEF. Lef om voor jezelf te kiezen, lef om totale verantwoordelijkheid te nemen, lef om te luisteren naar jezelf én naar anderen. Pas dan kun je ervaren wat de impact van zelfvertrouwen is. Dat is toch heerlijk? Ondernemer zijn is LEF tonen, jezelf laten zien, verantwoordelijkheid nemen, luisteren naar jezelf en anderen, keuzes maken. Heb jij het LEF om jezelf te laten zien?



Het belooft een interactieve, maar vooral inspirerende, avond te worden die begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00) en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Tot 21.30 uur is er volop gelegenheid voor vragen aan Pauline en om te netwerken.

Deze avond is interessant voor alle ondernemende mensen!



Geef je nu op via info@zpmeppel.nl