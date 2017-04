Paasvuur in Scheerwolde

Scheerwolde - Zondag eerste Paasdag werd om 20:00 uur, net buiten het dorp, traditioneel de Paasbult aangestoken.

Vele mensen kwamen naar de locatie aan de Koningin Julianaweg om te kijken. Een dag daarvoor had de jeugd uit het dorp al veel brandhout bij elkaar verzameld.

In de gemeente Steenwijkerland waren dit jaar drie vergunningen afgegeven voor Paasvuren. Ook in Steenwijkerwold aan de A.F. Stroinkweg en Basse bij het dorpshuis werden er vuren ontstoken.

Elk jaar worden er in de regio vele tientallen vuren, groot en klein, aangestoken.

Foto's Persbureau Wever

