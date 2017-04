Paard in nood bij Hoogeveen

Hoogeveen - Zondagmiddag werd aan de brandweer gemeld dat een paard in problemen was geraakt aan de Zuidwoldigerweg in Hoogeveen.

Naar verluidt was het dier tijdens een rit in de trailer, die door een personenauto werd getrokken, onderuit gegaan en had het dier een flink gat in de linker zijwand getrapt. Dank zij snel reageren van de inzittenden en door de beschermende beenkappen liep het dier geen letsel op en was het al snel zo rustig, dat het zich het verse voorjaarsgras goed liet smaken.

Foto's: Don Stolwijk - www.kilroy.nl