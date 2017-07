Ongeval tussen lijnbus en bedrijfswagens in Zwolle

Zwolle - Een buschauffeur van een lijnbus is dinsdagmorgen voor controle naar een ziekenhuis gebracht na een kop-staartongeval. Op de Kranenburgweg kwamen de lijnbus en twee bedrijfswagens met elkaar in aanraking. De passagiers in de bus bleven ongedeerd en werden met een andere bus verder vervoerd. De twee koeriers raakten eveneens niet gewond.

Door het ongeval was de Kranenburgweg tussen de Haersterveerweg en de Erasmuslaan afgesloten. Verkeer werd door medewerkers van de Rova omgeleid. Bergingsbedrijf Wolves heeft de twee bedrijfsvoertuigen afgevoerd. Voor de lijnbus kwam een zwaar bergingsvoertuig van Wielsma ter plaatse. Na het reinigen van het wegdek kon de weg weer snel worden vrijgegeven

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie