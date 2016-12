Ongeval met meerdere voertuigen A32 bij Meppel

Meppel - Vanwege een ongeval met meerdere voertuigen op de A32 tussen Meppel en Meppel-Noord is de A32 daar afgesloten en staat er een file van enkele kilometers welke voor een vertraging zorgt van meer dan een uur. Het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid.

Verkeer vanuit het zuiden dat richting Friesland en Groningen moet wordt bij Zwolle geadviseerd via de A50 naar het noorden te rijden.

De verwachting is dat de A32 tegen 09.30 uur weer vrij zal zijn.



Niemand raakte gewond, over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Foto's: Alex Wever