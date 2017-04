Ongeval A32 bij Darp

Darp - Zaterdagmiddag is door nog onbekende oorzaak een automobilist de macht over het stuur verloren op de A32 tussen Steenwijk en Meppel. De automobilist ramde een ANWB-bord en kwam tegen de bossage tot stilstand.



De bestuurder werd door het ambulancepersoneel, geassisteerd door brandweerlieden, uit het voertuig gehaald en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de traumaheli werd geallarmeerd en werd op laatste moment nog gecanceld. De zwaar beschadigde auto is door bergingsbedrijf Hooikammer meegenomen.