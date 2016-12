Ondergrondse container in brand

Meppel - Omstreeks 20.50 uur werd er melding gemaakt van een containerbrand op de Talenkamp.

Omstanders zagen rook uit de ondergrondse container vandaan komen waarop de brandweer gebeld werd. Na aankomst van de tankautospuit werd er gelijk begonnen met blussen. In no-time werd er 5000 liter water in de container gepompt waarna de brandweer nog metingen verrichtte om uit te sluiten dat het vuilnis in de container nog smeulde. Waarschijnlijk is er vuurwerk in de container terecht gekomen waardoor het vuilnis is gaan smeulen.