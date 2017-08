Olievaten gedumpt aan Staphorster Grote Stouwe

Staphorst - Aan de Staphorster Grote Stouwe tussen Meppel en Staphorst zijn enkele vaten met olie gedumpt. De politie kreeg een tip van een voorbijganger waarna de vaten uit de sloot gehaald zijn. De gemeente van Staphorst zal de vaten ophalen.

Omdat de vaten goed dicht zaten is er geen vloeistof in de omgeving terecht gekomen. De vaten zijn afgelopen week gedumpt en de politie vraagt of er mensen zijn die iets gezien hebben.

Heeft u informatie over deze dumping ? bel 0900-8844

Foto's: Persbureau Wever