Oldtimer verliest motorkap op A28 bij Zwolle

Zwolle – Een automobilist is zaterdagmiddag gewond geraakt tijdens een rit op de A28 tussen De Lichtmis en Zwolle. Tijdens het rijden vloog plotseling de motorkap open van de auto en raakte de voorruit en het hoofd van de bestuurder. De man is met letsel aan zijn hoofd overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat de oorzaak is dat de motorkap van de Alfa Romeo Giulia 1600 Spider uit 1962 plots opensloeg is onbekend. De bijrijder, die een stuk kleiner is dan de bestuurder, bleef ongedeerd. Zijn chauffeur ving de klap van de openslaande motorkap op.

De oldtimer, die flink beschadigd raakte, is door bergingsbedrijf Wolves afgevoerd. Het verkeer ondervond weinig hinder, de bestuurder kon de auto keurig netjes op de vluchtstrook parkeren. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat heeft het incident beveiligd.

