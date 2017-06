Oldtimer in de slip op de A32 tussen Steenwijk en Meppel

Havelte – Vrijdagavond even na 19.00 uur heeft er een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden op de A32 bij Havelte. De bestuurder van de oldtimer raakte tussen Steenwijk en Meppel ter hoogte van de afslag naar Havelte in de slip.

De bestuurder kreeg namelijk op de snelweg een lekke band c.q klap band links achter en raakte hierdoor in de slip. Hij kwam na een omwenteling in de middenberm tot stilstand. De politie zorgde voor een korte afsluiting, zodat de bestuurder zijn auto veilig op de vluchtstrook kon zetten.



Een ambulance kwam voor de zekerheid ter plaatse, maar er raakte gelukkig niemand gewond. Op de vluchtstrook werd gekeken of de bestuurder na een band wissel zijn weg kon vervolgen of dat hij door een berger moest worden afgesleept.

Foto's: Remon Koende - www.112inhetnieuws.nl