Oefening ijsredding door de Reddingsbrigade en brandweer

Meppel – Reddingsbrigade De Dukers uit Nijeveen heeft afgelopen zondag een oefening ijsredding georganiseerd. In de plas op Industrieterrein Noord in Meppel hadden de leden van de reddingsbrigade een bijt in het ijs gehakt. Er werd geoefend hoe een set simpele ijsprikkers het uit het ijs komen een stuk makkelijker maakt. Daarnaast werd geoefend hoe je een drenkeling veilig uit een wak of bijt bevrijd. Bij de oefening waren ook enkele vrijwilligers van de Brandweer Meppel aanwezig, een geslaagde samenwerking en goede ervaring voor de vrijwilligers.

Met de middelen die de Reddingbrigade normaal inzet kan ook goed worden opgetreden bij ijs ongevallen. De droogpakken, lijnen en brancards zijn hiervoor uitstekende hulpmiddelen.

Voor vragen over de inzetbaarheid van de Reddingsbrigade kunt u contact opnemen via waterhulpverlening@reddingsbrigade-nijeveen.nl



Reddingsbrigade De Dukers

Reddingsbrigade De Dukers uit Nijeveen traint op woensdagavond in het zwembad in Nijeveen. De oefening is opgezet door het team waterhulpverlening van reddingsbrigade De Dukers. Het team waterhulpverlening bestaat uit leden uit Steenwijkerland, Meppel en De Wolden. Voor meer info kijk op www.reddingsbrigade-nijeveen.nl

IJs op provinciale kanalen niet betrouwbaar

De provincie Drenthe adviseert nadrukkelijk om het ijs op de provinciale vaarwegen niet te betreden. Ook al lijkt het ijs op veel plaatsen begaanbaar, toch is het door de stroming in het water zeer onbetrouwbaar. Waarschuw vooral ook kinderen voor dit gevaar.