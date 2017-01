Nieuwjaarsduik

Regio - Op nieuwjaarsdag gaan in heel Nederland vele duizenden personen het water in om het nieuwe jaar in te luiden. Zo ook op een aantal plaatsen in de regio.



In Blankenham renden om 14:00 een aantal fanatiekelingen het water in. Na de duik konden de deelnemers een warme kop snert bemachtigen. Het aantal deelnemers dat in Blankenham het water in ging bleef met 14 fanatiekelingen achter op de duik van 2016, toen durfden er 27 het water in te gaan.

Foto's: Persbureau Wever