Nederlands grootste en snelste stoomtrein even in Meppel (update)

Meppel - Onderweg naar de 25e verjaardag van de Stoomstichting Nederland in Stadskanaal deed zaterdagochtend de grootste en snelste stoomtrein van Nederland een tussenstop op het station in Meppel.

De stoomtrein rijdt zaterdagmiddag en zondag mee in de dienstregeling van de museumspoorlijn STAR op het verjaardagsfeest Stadskanaal Onder Stoom. Hier kunt u naar toe om zelf een ritje te maken met deze stoomtrein.

Zondagavond raast de trein wederom door het Drentse landschap op zijn terugreis naar de thuisbasis in Rotterdam. Rond 18.23 uur zal de trein weer even stoppen op het station in Meppel.



