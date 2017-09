Nachtelijke beleven in Frederiksoord en Dwingeloo

Dwingeloo / Frederiksoord - Nieuwsgierige bezoekers brachten afgelopen vrijdag een bezoek aan de allereerste nachtelijke beleving in Dwingeloo en Frederiksoord. In het Sterrebos in Frederiksoord werden zijn verrast door theater, muziek en belevingen in het teken van de 'Koloniën van Weldadigheid'. Ook in Dwingeloo was er volop activiteit te beleven.

Zo konden bezoekers vertellingen beleven over 'Boeren, Burgers en Buitenlui' rondom de brink en bij Rijksmonument de Radiotelescoop. RCN vakantiepark de Noordster stond in het teken van een bijzonder theaterstuk van Roestvrij Theater over 'Sterren en Duisternis'.

De Nachtelijke Beleving was een initiatief van ondernemers uit Westerveld, de Gemeente Westerveld en Toeristisch Bureau Westerveld. Het nachtelijke evenement sloot aan bij de activiteiten rondom het Open Monumentenweekend in Westerveld.

Foto 1: Nachtelijke taferelen in het Sterrenbos.

Foto 2: Gemeenteraadsleden realiseerden een heuse plaggenhut tijdens de Nachtelijke Beleving

Foto 3: Enthousiast onthaal door de dorpsomroeper

Foto 4: Sterren en Duisternis in Dwingeloo