N377 urenlang gestremd door ongeval met vrachtwagen

Balkbrug - De N377 is donderdagmiddag tussen Balkbrug en Nieuwleusen urenlang afgesloten geweest in verband met een éénzijdig ongeval met een vrachtwagen. De combinatie, die vanuit Balkbrug richting Nieuwleusen reed, is vermoedelijk in de berm gekomen. Na een poging om weer op het asfalt te komen raakte de vrachtwagen met aanhanger onbestuurbaar.

De aanhanger kantelde en de vrachtwagen botste tegen een boom. De chauffeur zat bekneld tussen het stuur en zijn stoel. De brandweer bevrijdde hem door het portier weg te knippen. De man is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Door de botsing brak de kruin uit de boom en kwam op de parallelweg terecht, hetgeen hinder opleverde bij het omleiden van verkeer. De N377 was in beide richtingen versperd.

Bergingsbedrijf Hooikammer zette zwaar materieel in om de aanhanger weer op de wielen te krijgen. Deze klus liep voorspoedig. Ondertussen werd het wegdek, wat door het ongeval beschadigd raakte, weer gerepareerd. Als laatste werd de weg gereinigd en kon de weg na een urenlange afzetting weer worden vrijgegeven.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie