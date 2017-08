N375 afgesloten vanwege ongeval

Ruinerwold - Vanwege een ongeval op de de N375 nabij Berghuizen is de N375 tussen de rotonde Ruinerwold/Meppel tot de rotonde bij Koekange/Oosteinde vanmiddag enige tijd afgesloten geweest.

Op de oversteek bij Berghuizen is een fietsster uit Koekange gewond geraakt nadat zij bij het oversteken een naderende automobilist vanuit Pesse over het hoofd zag. De automobilist heeft nog geprobeerd de fietsster te ontwijken. De fietster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto's: Alex Wever - Persbureau Wever