Motorrijder onderuit op afrit A28 Staphorst

Staphorst - Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt nadat hij de controle over zijn voertuig kwijtgeraakt was op de A28 bij afrit Staphorst.

De man is in de ambulance nagekeken en behandeld aan zijn hand. Hierna mocht de onfortuinlijke bestuurder plaatsnemen in de bergingsauto.

De afrit kon wel openblijven tijdens de afhandeling van het ongeval.

Foto's: Parcival Koopman