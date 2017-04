Motorrijder hard onderuit

Rogat - Op de Noorderkanaalweg is zaterdagmiddag een motorrijder ongelukkig ten val gekomen.

Net na een bocht in de weg verloor de motorrijder de macht over het stuur en ging onderuit. De motorrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn motor werd door reeds aanwezige vrienden meegenomen.