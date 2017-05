Motorrijder gewond na valpartij

Wanneperveen - Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt nadat hij moet remmen voor een auto welke uit een uitrit kwam.

Door de heftige remactie gleed de motorrijder onderuit en raakte hierbij lichtgewond.

Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ten tijde van het ongeval is de weg deels afgesloten geweest voor het verkeer.



Foto's en videobeelden: Persbureau Wever.