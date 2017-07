Motorrijder gewond na uitwijken voor bronstig reebokje

Havelte - Vanochtend is een motorrijder gewond geraakt nadat hij op de Van Helomaweg moest uitwijken voor een bronstig reebokje.

Terwijl de motorrijder over de Van Helomaweg reed stak er plotseling een reebokje over. Door de uitwijkmanoeuvre kwam de motorrijder ten val. Enkele omstanders verleenden de eerste hulp aan de motorrijder welke later door het ambulancepersoneel werd overgenomen. De motorrijder werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto's: Persbureau Wever