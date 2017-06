Motorrijder gewond na botsing met auto in Nieuwleusen

Nieuwleusen – Op de kruising van de Meeleweg met de Nieuwendijk is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. De motorrijder reed op de Meeleweg richting de snelweg. Bij het naderen van de kruising werd de man over het hoofd gezien door een automobilist waarna de motor vol in de zijkant botste van de auto.

De motorrijder kwam gewond op het asfalt terecht en is later per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de twee inzittenden van de auto hadden kleine snijwondjes door rondvliegend glas. Een team van de verkeersongevallenanalyse kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.

Bergingsbedrijf Wolves heeft de antieke Norton en de Toyota Urban Cruiser afgevoerd.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie