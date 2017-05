Motorrijder gewond na aanrijding met fietser

Meppel - Dinsdagmiddag is een motorrijder gewond geraakt nadat hij op de Industrieweg een aanrijding had met een fietser. De fietser heeft bij het oversteken de motor waarschijnlijk over het hoofd gezien. De motorrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De fietser bleef ongedeerd.

De Verkeers Ongevallen Analysedienst (VOA) doet onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding.