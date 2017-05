Motoragent betrokken bij aanrijding

Zwolle - Woensdagmorgen is er op de Oosterlaan een ongeluk ontstaan tussen een motoragent en een fietser uit Zwolle. De man uit Zwolle is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd.

De aanrijding ontstond op de Oosterlaan ter hoogte van het busstation. Door de aanrijding liep de man hoofdletsel op. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het op dit moment met hem gaat. De motoragent is niet gewond geraakt, maar is wel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.

Het team Verkeersongevallenanalyse onderzoekt de aanrijding om de oorzaak te achterhalen. Het onderzoek wordt gedaan door politiemensen uit een ander team. Dit is een standaard procedure bij dergelijke incidenten. Vanwege het onderzoek is een deel van de Oosterlaan afgesloten voor verkeer. Er worden verkeersregelaars ingezet.