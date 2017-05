Motor vliegt spontaan in brand op A28 bij Zwolle

Zwolle – Op de A28 tussen De Lichtmis en Zwolle is zondagavond ter hoogte van tankstation Haerst een motorrijdster gewond geraakt nadat haar motor spontaan in brand vloog. De vrouw was vanaf het TT-Circuit in Assen, waar de Internationale Ducati Clubraces werden gehouden, op weg naar haar huis in Zeeland toen plots de motor een raar geluid maakte.

Toen ze eenmaal stilstond vatte de motor direct vlam maar ook het motorpak en de rugzak van de vrouw stonden enkele momenten in brand. Automobilisten die het allemaal zagen gebeuren schoten de vrouw direct te hulp. Met behulp van enkele brandblussers was het vuur snel bestreden. De komst van de brandweer was dan ook niet noodzakelijk.

De vrouw werd in het tankstation opgevangen door het personeel en behandeld aan verwondingen die ze had opgelopen aan haar hand. Mede door het dragen van de juiste kleding lijken de verwondingen mee te vallen. De motor, een Aprilia RC, liep zware schade op en is door bergingsbedrijf Wolves afgevoerd.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie