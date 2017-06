Meterkast in brand bij een bedrijf aan de zomerdijk in Meppel

Meppel - De brandweer is donderdagochtend rond 09:00 uur uitgerukt voor een brandje in een meterkast bij een bedrijf aan de Zomerdijk in Meppel.

De brand was ontdekt door een medewerker van het bedrijf. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uit, de brandweer heeft nacontrole gedaan.

Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is niet bekend.